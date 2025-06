Nessuna scelta presa dalla Fiorentina su Gudmundsson, ma al Genoa sono già arrivate offerte nel caso in cui dovesse tornare alla base

Il futuro di Albert Gudmundsson è una questione che tiene banco in casa Fiorentina. Sulla scelta per il futuro dell'islandese peserà inevitabilmente anche la parola del nuovo allenatore viola, con la società viola che deve decidere cosa fare del diritto di riscatto da 17 milioni (ne ha già pagati 8 per il prestito).

Mentre in casa viola si riflette, da Genova arrivano rumors su possibili offerte già fatte recapitare in casa del Grifone per lui nel caso in cui il numero 10 viola dovesse tornare alla base ligure. Tra queste ci sarebbe quella dell'Atalanta, interessata a riformare la coppia con Retegui che tanto bene aveva fatto in rossoblù. Lo scrive il Corriere Fiorentino.