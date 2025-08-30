Finisce la telenovela Zanoli per la Fiorentina: l'esterno, individuato come vice Dodo, un nuovo giocatore dell'Udinese. I dettagli

Accostato a lungo alla Fiorentina, dopo che Stefano Pioli lo aveva individuato come sostituto ideale di Dodo per la fascia destra viola, l’esterno del Napoli Alessandro Zanoli questa mattina ha ufficialmente raggiunto l’accordo con la sua nuova squadra. Il classe 2000, che la scorsa stagione ha ben figurato nel Genoa di Vieira, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese.

L'esterno del Napoli è un nuovo giocatore dell'Udinese: i dettagli dell'accordo

Questa mattina il calciatore classe 2000 ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, prima di firmare il contratto che lo legherà ai colori bianconeri. Definite anche termini e costi dell’operazione: come riportato da Gianluca Di Marzio si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra attorno ai 6 milioni di euro.

Questo il video dell’arrivo del giocatore a Villa Stuart: