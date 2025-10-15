Agostini: "Il problema della Fiorentina non è il modulo ma come rifornisce gli attaccanti. E Kean ne risente"

Massimo Agostini è oggi responsabile del settore giovanile del Cesena, ma in carriera ha fatto, da attaccante, la fortuna di tante squadre di Serie A, come Cesena, Roma, Milan, Napoli e Parma.

“Kean si esalta con due trequartisti”

Su News.Superscommesse.it, Agostini ha anche parlato dei problemi offensivi della Fiorentina: “Se costruisci una squadra per giocare a due punte ti servono certe caratteristiche, mentre Kean magari si esalta a giocare con due trequartisti o due esterni d’attacco”.

“Il problema della Fiorentina non è però il modulo, bensì…”

E poi: "Ma tutto sta nel fare i giusti movimenti, che cambiano, appunto, se giochi con due centravanti. Ad esempio, Kean e Retegui giocano insieme e segnano entrambi in Nazionale: quindi credo che il problema non sia il modulo, bensì il modo in cui sta giocando adesso la Fiorentina, che rifornisce male i due attaccanti. E, vedendoli giocare insieme, in questo momento Kean di questo ne risente più dello stesso Piccoli”.