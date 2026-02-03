Massimo Orlando: “Piccoli molto meno primadonna di Kean. Giusto schierare Brescianini e Fabbian assieme, perché…”

L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha parlato a Toscana TV, toccando varie tematiche di casa Fiorentina dopo la sconfitta col Napoli e soffermandosi su vari singoli della rosa di Vanoli.

‘La gara era equilibrata, ma…’

“La Fiorentina ha subito due gol evitabili, è un grande rammarico. La prima rete incassata ha permesso al Napoli di essere dominante aprendo uno scenario completamente diverso. Nella ripresa si è preso ancora subito il secondo gol, come col Cagliari… vero che poi si è avuta una bella reazione, trovando il gol del 2-1 e qualche altra occasione, col Napoli più basso e impaurito, ma resta il fatto che la Fiorentina poi perde, se subisci due gol quasi sempre esci sconfitto. E dire che partita era molto più equilibrata di quella che poi è venuta fuori. Il Napoli era stanco, deluso, con tantissime assenze, con l’ambiente un po’ in subbuglio”.

“Non vorrei mai parlare male di un giocatore, ma Gosens con la sua esperienza non può mandare Gutierrez sul sinistro a calciare. Non è il Gosens di una volta, quello di quest’anno non è neanche paragonabile a quello della scorsa stagione. Le partite migliori della Fiorentina sono arrivate contro chi ti lasciare giocare, se invece Fagioli viene marcato a uomo è un problema, non si costruisce quasi mai nulla”.

‘Fabbian e Brescianini insieme? Li hai comprati apposta’

“Piccoli si sacrifica tanto ed è molto meno primadonna di Kean. Fabbian e Brescianini insieme? Giusto, li hai comprati apposta, e devono giocare, altrimenti potevamo star senza. Sono due giocatori importanti. Non avrei mai tolto Solomon dopo il gol, il primo tempo non era andato granché come tutti gli altri, ma ha caratteristiche che nel finale ci sarebbero servite, con due punte, perché salta l’uomo e crossa”.