Un'ultima amichevole per la Fiorentina: sarà doppio l'appuntamento al Viola Park prima dell'inizio di stagione

Novità per quanto riguarda la preparazione alla prossima stagione della Fiorentina. Domani è in programma l'amichevole a Old Trafford contro il Manchester United, poi sarà il momento di tornare al Viola Park, dove il 14 agosto ci sarà l'amichevole contro la Japan University. Ma non solo.

La Fiorentina giocherà anche un'altra amichevole: domenica 17 agosto la squadra viola giocherà al Viola Park contro il Viareggio. Lo specifica il club bianconero, che peraltro mercoledì 13, sempre nella stessa location, affronterà la selezione viola Under 18. Orario e modalità di vendita dei biglietti sono ancora da comunicare.

Ecco il post: