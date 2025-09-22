Li avete fatti davvero arrabbiare! Una musica che non cambia da maggio

Quattro gare giocate in campionato, ma sono state quattro partite una più brutta dell'altra. Senza contare che in questo frangente la Fiorentina ha portato a casa la miseria di due punti ed è riuscita a perdere entrambe le gare giocate nel proprio stadio.

Fischi e cori

Di ingredienti ce n'erano abbastanza per far scattare la prima contestazione stagionale da parte dei tifosi viola. Il match contro il Como ha avuto un bel codazzo di fischi, cori contro la squadra e chi l'aveva costruita.

Una musica che non cambia

Da maggio scorso, quando la Fiesole (trasferita in Ferrovia per esigenze cantieristiche) aveva contestato Palladino e Pradè ad oggi, non è che sia cambiato molto. Giusto qualche interprete, ma la musica sembra essere più o meno la stessa. C'è la sola differenza che allora comunque, la formazione viola era in zone molto più nobili della classifica, anche se senza gioco, mentre oggi sono spariti anche i risultati.