Mazzantini: "Alla prima apparizione Martinelli ha fatto bene. Allenarsi con i grandi portieri è stimolante"

L'ex portiere Andrea Mazzantini è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com dove ha parlato del portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli: "Prima di dire che uno sia forte andiamoci piano, in Italia si fa presto. Sicuramente quando ti alleni con grandi portieri, come successo a me con Pagliuca, ti dà uno stimolo. Quando vedi loro, cerchi di dare il meglio di te stesso per essere all'altezza. Alla prima apparizione, Martinelli ha fatto bene, ma prima di dire che sia il portiere del futuro io aspetterei, ecco".

Il parere di Mazzantini

“Si parla di calcio moderno, io la vedo come una cosa sbagliata l'alternanza dei portieri. La gerarchia deve esserci. Il portiere deve avere la tranquillità di giocare. Se io sono il titolare e l'allenatore fa giocare il secondo, poi se questo fa bene io rosico... La testa di un portiere funziona così”.

Il migliore in Serie A è Svilar?

"Sicuramente è stato il migliore l'anno scorso, se si conferma anche quest'anno fa vedere di essere molto, molto forte. Prenderei in considerazione anche Caprile. Per me è forte, in prospettiva sicuramente".