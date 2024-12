Berisha: "Magari contro la Fiorentina riesco pure a segnare. Mi piace molto Ikone e con Cataldi..."

Centrocampista e punto fermo del Lask, con un passato in Italia nella Lazio: Valon Berisha sarà uno degli avversari della Fiorentina di questa sera nella partita di Conference League.

Il giocatore ha parlato con La Gazzetta dello Sport, dichiarando: "Abbiamo avuto alcuni problemi, infortuni, abbiamo cambiato tecnico a settembre. Sono momenti "up & down" , venivamo da 5 gare senza ko con 3 vittorie, il successo a Salisburgo e poi di colpo queste sconfitte, anche se col Banja Luka in Conference abbiamo giocato in 10 dopo 7 minuti, col rosso al portiere. Ma si sa che tutto può cambiare di colpo e migliorare. Anche la Fiorentina l'anno scorso ha avuto problemi perdendo tante partite ma adesso è tosta. Comunque dobbiamo provare a vincere per andare avanti".

"La Fiorentina ancora non ha perso in casa"

Il Lask ha solo due punti in classifica in Europa: “Sì, ma i club ai playoff sono a 4 punti, quindi dobbiamo sperarci e crederci. Per noi le prossime due gare saranno finali, specie con la Fiorentina, sarà molto difficile perché loro in casa non hanno ancora perso in stagione, e poi il Viking in Austria, ma ho fiducia di farcela”.

“Ma magari riesco a segnare…”

Sulla Fiorentina spiega: “Ikone mi piace molto. Kean è diventato un grande attaccante, il mio amico Cataldi l'ho visto segnare domenica, incredibile. Peccato non ci sia oggi. Eravamo grandi amici alla Lazio, avevamo 23-24 anni, si scherzava tanto. Magari con la Viola riesco pure a segnare. Anche Correa dell'Inter lo sento ogni tanto, altro amico”.