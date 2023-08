La Formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano schiera la difesa tipo, Arthur torna in regia. Kokorin dal 1'

Pochi minuti fa Vincenzo Italiano ha reso noto l’undici titolare che questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20, scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi contro l’Ofi Creta, in quella che rappresenta l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato contro il Genoa dell’ex Gilardino. Torna tra i pali Terracciano; davanti a lui difesa a quattro con Parisi e Dodo sulle fasce, Milenkovic e Quarta al centro. Classico centrocampo a 3 con Arthur in cabina di regia, con Mandragora e Bonaventura ai suoi fianchi. In attacco l’inedito tridente composto da Sottil, Kokorin e Brekalo.

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Brekalo; Kokorin. All. Vincenzo Italiano