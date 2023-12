Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, è intervenuto a Radio Bruno Toscana e ha commentato la Fiorentina di Italiano, che nell'ultimo turno di campionato aveva perso

“Beltran giocatore di prospettiva, Nzola da contropiede. Giocatori non belli, non sono dei fenomeni, ma per una Fiorentina che gioca, che attacca, vanno bene degli attaccanti di questo tipo".

Poi ha proseguito così: "Consiglierei Adams del Montpellier, uno alla Andy Carroll, quei giocatori tipo Lukaku che si fanno vedere anche il giusto ma sanno far appoggiare la squadra. Nzola poteva essere il tipo giusto, ma per non metterlo più in campo ci deve essere un motivo”

E infine: “Italiano per il dopo Pioli? Non ho idea, ma se dovessi scommettere direi più un tecnico straniero che uno italiano, conoscendo bene la proprietà del Milan”.