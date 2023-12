"A volte sembra che la Fiorentina giochi a pallanuoto, manca un giocatore che scardini le linee avversarie"

L'esperto giornalista Massimo Sandrelli ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e delle sue difficoltà in attacco:

"Rispetto all'anno scorso ci si aspettava qualcosa in più da questa squadra. Nzola aveva una buona reputazione allo Spezia ma adesso è in difficoltà; Beltran è interessante ma la sua velocità di esecuzione è scarsa. Kouamé poi ne fa tante di cose, ma in maniera maldestra”.

Poi ancora: "Le partite della Fiorentina sembrano di pallanuoto, dove la palla ruota intorno alla lunetta. Manca l'uomo che superi l'avversario mettendo in difficoltà la difesa con un tiro. Lo stesso Gonzalez gioca molto sull’esterno, nelle zone periferiche. Sono poche le combinazioni che portano alla conclusione. L'unico è Bonaventura che ci prova con iniziative personali".