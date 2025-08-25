Sul proprio sito, Alfredo Pedullà spiega la situazione intorno a Niccolò Fortini, terzino classe 2006 in uscita dalla Fiorentina. I viola, spiega il giornalista, sono fortemente interessati a Lamptey, in uscita dal Brighton e in scadenza di contratto. Con lui sono già gli accordi e bisogna andare fino in fondo.

Le squadre interessate

Intanto, la Fiorentina vuole trovare la migliore destinazione per Fortini: in Serie B spinge Pagliuca che lo riaccoglierebbe a Empoli dopo la proficua esperienza con la Juve Stabia. Conferme anche sul forte interesse del Torino e primi contatti sono in corso da qualche giorno.

Il retroscena

Il suo agente è Busardò che voleva portarlo al Milan qualche mese fa e non c’è riuscito per il muro della Fiorentina. E che adesso lo sto proponendo al Torino, fortemente interessato. In ogni caso l'ultima parola sarà della società viola, che non vuole perdere il controllo del giocatore.