Pradè: "A Firenze ho giocato quattro finali e sfiorato la Champions. Commisso più presente dei Della Valle, amava davvero la Fiorentina"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è stato intervistato da Radio Bruno Toscana: “Ho vissuto Firenze in maniera molto intensa, essere stato il direttore sportivo più longevo è un onore. In dieci anni ho giocato quattro finali e quattro semifinali. Il gol di Barak a Basilea un qualcosa di incredibile, la vittoria più bella invece resta il 4-2 con la Juventus".

“Commisso più presente dei Della Valle”

Sul suo primo corso a Firenze: "Ricordiamoci anche i tre quarti posti consecutivi con Montella, nel 2012/13 ci fu tolta la Champions dai rigori del Milan. I Della Valle erano persone eccezionali ma non così presenti come Rocco Commisso, che ogni giorno voleva sapere tutto e amava la Fiorentina in maniera incredibile”.

“Con Palladino ottimo rapporto”

Poi ha aggiunto: “La stagione di Palladino fu ottima, purtroppo il dramma di Bove l'ha segnata. Con Raffaele c'era un ottimo rapporto, l'avevo scelto io. Mi rendo conto di essere stato un po' duro con lui in certi momenti della stagione, ma a volte il lavoro del dirigente è anche questo. La Fiorentina mi manca tanto, ma adesso è arrivato un direttore come Paratici che non ha bisogno di presentazioni. I tifosi devono tenersi stretta questa società”.