Tutto Kean-gelato: Un'idea ancora in piedi ma con difficoltà a più fattori

Tutto congelato sul fronte della prima punta per la Fiorentina.

Sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola, viene riportata la notizia che l’ipotesi Moise Kean resta ancora oggi la prima idea della dirigenza viola ed è ancora in piedi.

Difficoltà di vario tipo

Ma sussistono anche delle difficoltà legate a più fattori: la necessità della punta di rinnovare il suo contratto con la Juventus prima di partire per sei mesi, l’alto compenso che i bianconeri vorrebbero per il prestito oneroso (un milione di euro) e, non ultima, la concorrenza visto che l'attaccante è cercato da Monza, Rennes e nelle ultime ore anche dall’Atletico Madrid.

Una sistemazione per Nzola

Senza contare che per inserire Kean, la Fiorentina dovrebbe trovare contestualmente una sistemazione a Nzola che porta con sé un ingaggio importante, almeno per un nucleo di squadre che potrebbero essere interessate a lui ma non navigano nel lusso dal punto di vista economico.