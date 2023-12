La Nazione: Occasione Barak-Brekalo

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo stamani questo titolo: "Fiorentina, vai agli ottavi".

Pagina 4

Tanto spazio per: “Classifica, punti, orgoglio Viola per il primo posto Ultima di Conference: Firenze vuole gli ottavi”. Sottotitolo: “La sfida al Ferencvaros per chiudere il gironcino e saltare il turno di febbraio”.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Italiano non fa calcoli ”Voglio solo vincere Ma loro sono tosti". E ancora: “L’allenatore rilegge la (difficile) gara con gli ungheresi al Franchi Poi una stoccata a chi parla di ’biscotto’: ”Offensivo solo pensarlo". Di spalla: “Stankovic ci crede ”Ma quale biscotto".

Pagina 6

La probabile formazione di stasera: “Occasione Barak-Brekalo C’è Beltran in attacco”. Sottotitolo: “Stamani le scelte definitive sulla formazione che Italiano schiererà a Budapest Maxime Lopez in cabina di regia accanto a un Duncan ormai intoccabile”.