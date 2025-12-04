Ufficiale, definita la sede del playoff per Kean e compagni: ecco dove l'Italia sfiderà l'Irlanda di Nord

Adesso è ufficiale, la FIGC ha da poco comunicato che sarà la New Balance Arena, stadio di Bergamo e casa dell'Atalanta, ad ospitare l'Italia del centravanti della Fiorentina Moise Kean per la semifinale del playoff mondiale contro l'Irlanda del Nord.

Data e orario

La gara è in programma per giovedì 26 marzo alle ore 20.45, e gli Azzurri si giocheranno l’accesso alla finale playoff per provare a strappare un pass per il Mondiale del 2026.