Fabbian, un gol contro il suo destino? L'ipotesi di scambio per portarlo in viola. La proposta per Thorstvedt

Nonostante tutto, la Fiorentina dovrà concentrarsi anche sul calciomercato in questa seconda parte di gennaio, per sistemare la rosa con l'ingresso di almeno un altro paio di giocatori.

Fabbian

A centrocampo dialoghi fitti per Giovanni Fabbian, che tra l'altro ieri ha pure segnato proprio contro la Fiorentina, dimostrandosi un elemento in grado di inserirsi da dietro e far male agli avversari, proprio quello che cerca Paolo Vanoli in questo momento. La valutazione del Bologna è di 15 milioni di euro, ma potrebbe esserci anche uno scambio con Simon Sohm che invece piace ai rossoblu.

Thorstvedt

Gradimento espresso dai viola anche Kristian Thorstvedt, che ha più o meno le stesse caratteristiche di Fabbian, ma il Sassuolo fa resistenza per il norvegese. I viola hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 12 milioni.

