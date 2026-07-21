UFFICIALE - Addio definitivo per un attaccante viola, che finisce all'Empoli
Adeso è anche ufficiale: Filippo Distefano è un nuovo giocatore dell'Empoli. Il classe 2003 ex Fiorentina passa alla squadra azzurra a titolo definitivo.
Il comunicato della Fiorentina
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Distefano all' Empoli F.C.”.
L'avventura in viola
Distefano in questi anni in viola ha esordito in prima squadra sia in Serie A che in Conference League, fermandosi però soltanto a due presenze con i grandi.
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