Galbiati: "La Fiorentina a fine anno sarà ancora in Europa. Pradè ha tolto preoccupazioni a Pioli"

Roberto Galbiati, ex Fiorentina, ha commentato a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il momento della squadra, caduta un'altra volta in campionato, ieri sera sul campo del Milan: “La classifica ora fa preoccupare. Ma ci sono diversi fattori che incidono: il cambio di modulo, l'allenatore, l'involuzione di giocatori cardine lo scorso anno come Gosens, De Gea, Dodò, Kean”.

La provocazione

“E' un insieme di cose che Pioli non è riuscito a rimettere insieme. Ma io voglio fare una provocazione: a fine anno la Fiorentina finirà ancora in Europa”.

Poi su Pradè

"Io credo ancora in questo allenatore. Questa situazione è problematica e probabilmente ci vorrà più tempo del previsto ma Pioli riuscirà a venirne a capo. Ieri ci doveva essere un segnale della società e Pradè ha fatto bene. Ha difeso l'allenatore e si è preso la colpa per togliere Pioli dalle responsabilità. Ha tolto pressioni al tecnico, perché ieri sarebbe stato messo nel mirino da tutti".