Il Milan torna ad allenarsi in vista della Fiorentina, ma l'infermeria preoccupa Pioli: in cinque lavorano a parte, ecco la situazione

Il Milan è tornato a lavorare in vista della partita contro la Fiorentina che giocherà sabato a San Siro. Oltre agli assenti in nazionale, sono diversi i giocatori rossoneri a lavorare a parte per problemi fisici. Iniziando da chi preoccupa meno in vista della Viola, ci sono Davide Calabria e Christian Pulisic, che hanno svolto la prima parte del lavoro in gruppo, per poi passare ad un allenamento personalizzato. Loro dovrebbero esserci sabato.

Chi desta più dubbi è Ruben Loftus-Cheek che si è allenato completamente a parte per un’infiammazione nella regione pubico-addominale. Come lui anche Kjaer e Leao, con il portoghese che sicuramente sarà out contro la Fiorentina. Un'altra pesante e certa assenza per Pioli è Giroud, che sarà assente per squalifica.