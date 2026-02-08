Amoruso: "Vanoli fuori? Siamo fuori tempo massimo ormai e in giro non ci sono maghi. Paratici non ci pensa nemmeno..."

Ospite a Rtv38, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è stato netto sulla possibilità di esonerare anche Vanoli:

"Tanti vorrebbero esonerare Vanoli ma ormai siamo fuori tempo massimo. In giro non c'è nessuno con la bacchetta magica e di salvezze miracolose ne avrò viste due o tre nella mia vita. Vanoli è colpevole per la gestione della parte finale della gara di ieri, si è preoccupato di Zapata come fosse Maradona. L'esonero di Vanoli non è neanche nei pensieri più remoti di Paratici.

Ma anche Dodo, sullo 0-1 fa qualcosa di incredibile e anche a fine gara ha sbagliato tutto".