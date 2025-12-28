Cuesta: "Abbiamo costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Siamo stati solidi e aggressivi, è la nostra identità"

Nella conferenza stampa post partita l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha analizzato la partita contro la Fiorentina. Una vittoria importantissima per gli emiliani in ottica salvezza.

Tante cose da migliorare

“Sono contento, ma non abbiamo dimenticato la sconfitta con la Lazio - ha detto l'allenatore spagnolo - Ci ha dato spinta e ci ha permesso di fare un'ottima prestazione. Ci sono tante cose da migliorare, nella ripresa la gestione del vantaggio va fatta meglio. Ma non eravamo i più scarsi del mondo due settimane fa, non siamo in paradiso oggi. Meglio avere equilibrio”.

Atteggiamenti diversi

Il Parma è stato superiore alla Fiorentina soprattutto sul piano fisico e sull'atteggiamento aggressivo messo in campo: “Abbiamo costretto la Fiorentina ad abbassarsi. La squadra è stata solida, vogliamo essere una squadra aggressiva e pronta a sacrificarsi quando c'è da difendere. È la nostra identità: non è solo una questione fisica ma di mentalità, di voglia e di spirito di sacrificio, che abbiamo sempre avuto”.