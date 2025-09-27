Il gran gol di Sulemana illude Juric, ma la Juventus di Tudor la riacciuffa alla fine. Bergamaschi che chiudono in 10. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Continua la quinta giornata di Serie A col big match dello Juventus Stadium: gli uomini di Tudor impattano contro l'Atalanta per 1-1.
La cronaca della partita
Juventus che parte subito forte e prende un palo dopo appena 1 minuto con Kalulu su invenzione di Yildiz; al 19simo poi occasionissima per Thuram, che ci prova da fuori: il suo tiro deviato finisce di poco a lato. Dopo un tempo di quasi assedio bianconero, però, è l'Atalanta a segnare con un gran gol di Sulemana: serpentina e diagonale sul secondo palo che gela lo Stadium prima dell'intervallo. Al rientro poi altra occasione d'oro per l'Atalanta, ma Krstovic spara a lato uno contro uno con Di Gregorio. La Juventus allora alza il ritmo, e in due minuti cambia di nuovo l'inerzia della partita: prima il pareggio di Cabal viziato dall'errore di Kossonou, poi il rosso a De Roon (doppio giallo) all'80simo. Si apre quindi un finale tutto a tinte bianconere dove si esalta Carnesecchi a più riprese.
La situazione in classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 12, Juventus 11, Milan 9, Roma 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Inter 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.