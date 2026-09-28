Solomon: "Gli irlandesi ci odiano. Israele è 10 volte meglio del loro paese. Non vedo sia l'ora della partita di ritorno"
Il Daily Mail riporta la reazione di Manor Solomon, ex giocatore della Fiorentina adesso al West Hams, che ieri sera era capitano nella discussa sfida tra Israele e Irlanda.
L'accaduto
L'israeliano ha parlato nel post partita, dopo la sconfitta, del comportamento dei giocatori irlandesi, che non hanno stretto la mano agli avversari e che avrebbero rivolto loro parole offensive.
Le parole di Solomon
"Se dico quello che penso di loro, sarò probabilmente squalificato per alcune partite, quindi non voglio dirlo. Ovviamente ci odiano e noi non piacciamo a loro. Non vedo già l'ora della prossima partita contro di loro, sarà completamente diversa. Quello che hanno fatto con l'inno? Non mi interessa, abbiamo un paese che è dieci volte migliore del loro, più forte, un paese fantastico con persone fantastiche".