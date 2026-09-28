Solomon umiliato, il capitano dell'Irlanda si rifiuta di dargli la mano - VIDEO

E' successo di tutto in Israele-Irlanda di Nations League. La protesta dei giocatori irlandesi nei confronti di quelli israeliani è stata pressoché totale.

Niente saluto

Tra le altre cose, Il capitano dell’Irlanda, Dara O’Shea si è rifiutato di stringere la mano al capitano di Israele ed ex giocatore della Fiorentina, Manor Solomon.

Protesta anche dopo i gol

Una protesta civile nei confronti del genocidio perpretato ai danni dei palestinesi e che si è esplicata anche al momento della realizzazione della terza rete (la partita giocata in campo neutro a Debrecen, è finita 3-0 per l'Irlanda); Jack Moylan si è sfilato la fascia nera che indossava, come tutti i compagni, in segno di lutto e l'ha baciata, dedicando la rete al popolo palestinese.