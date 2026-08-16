Cercava i migliori campionati, riparte dalla Championship: Solomon subito in campo dal 1'

Sembrava potesse tornare alla Fiorentina, poi ha scelto il West Ham per ripartire: oggi inizia la stagione ufficiale degli Hammers e Manor Solomon ne vuole far parte da protagonista.

Subito centrale

Scoccate le 17, è appena iniziata la sfida tra Burnley e West Ham, ‘big match’ della Championship (la Serie B inglese) fra due retrocesse con voglia di risalire subito: tra le fila degli ospiti, con la numero 10 sulle spalle, c'è proprio Manor Solomon, che parte dal 1'.

Occasione sprecata?

Dopo un precampionato decisamente positivo col Tottenham, il suo agente aveva parlato chiaramente del desiderio di un trasferimento nei migliori campionati europei: così non è stato, e oggi Solomon riparte dalla seconda serie inglese.