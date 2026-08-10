Solomon: "Ho scelto il West Ham nonostante avessi tante offerte. Aver giocato in Serie A alla Fiorentina..."

Tempo di presentazioni in casa West Ham per Manor Solomon, il cui passaggio alla formazione di Championship inglese è divenuto ufficiale. Il giocatore israeliano è infatti intervenuto questo pomeriggio ai media ufficiali del club inglese.

“Questo è il posto in cui volevo essere”

Queste le parole dell'ex esterno della Fiorentina: "Ho avuto molte offerte, ma fin da subito, dopo aver parlato con l'allenatore, ho capito che questo è il posto in cui avrei voluto essere”.

“Sento di aver accumulato tanta esperienza”

Nonostante sia un giocatore ancora giovane, ho già accumulato grande esperienza, avendo giocato in Premier League, in Spagna ed in Champions League, oltre ad aver avuto la possibilità di giocare in Italia in Serie A (alla Fiorentina, ndr).