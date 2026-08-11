Yossi Solomon: "La Fiorentina? Diverse squadre volevano Manor. Lui voleva vivere ancora il sogno inglese"

Dopo il periodo passato in prestito alla Fiorentina, Manor Solomon è stato presentato ufficialmente dal West Ham, dopo aver firmato un contratto triennale con la squadra londinese, che lo ha acquistato dal Tottenham per 7 milioni di sterline, bonus inclusi (8,2 milioni di euro circa).

“Un trasferimento emozionante”

Il padre del giocatore, Yossi Solomon, ha commentato il passaggio dell'attaccante agli Hammers: "È emozionante, soprattutto perché si tratta di un trasferimento a titolo definitivo e non di un prestito, e per diversi anni. Era proprio quello che volevamo: che giocasse in Inghilterra".

“Voleva vivere il sogno inglese”

E poi: "Fiorentina e Hull City su di lui? Diverse squadre lo volevano, Manor voleva vivere il sogno inglese. Il West Ham è una grande squadra, ha vinto la Conference qualche anno fa, ha un grande pubblico, lo stadio è sempre pieno, c'è una bella atmosfera, e poi è Londra. Crediamo che alla fine di questa stagione tornerà in Premier League".