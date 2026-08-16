Solomon subito in gol al debutto col West Ham. Ma i tifosi gli dedicano un coro che fa molto discutere - VIDEO
Esordio da ricordare per Manor Solomon, che sigla il gol del 2-0 per il West Ham chiudendo i conti contro il Burnley e togliendosi così la prima soddisfazione personale. Partita poi finita 2-2, dopo un clamoroso ribaltone finale dei padroni di casa.
I numeri di Solomon
Ottima prestazione dell'israeliano, che in 89 minuti agendo sulla fascia sinistra ha realizzato il 92% dei passaggi che ha provato, trovando anche il 100% dei dribbling tentati (3) subendo inoltre due falli. La ciliegina sulla torta è ovviamente il gol: su rimpallo della difesa, è lui il più veloce a raccogliere la palla vagante e a ribadire in rete con forza, per lo 0-2 dei suoi al 72'.
Nota negativa, però, in arrivo dai suoi tifosi, che gli hanno dedicato un coro a dir poco vergognoso. “Superando i difensori, segnando uno o due gol, sembra buono, sembra ok, Manor Solomon è nei miei pensieri e lui odia la Palestina", coro che aveva già fatto scalpore ai tempi della sua permanenza al Leeds e che oggi è stato riproposto dai suoi nuovi tifosi.
Il video del coro dalle tribune
“Running past defenders, scoring one or two. Looks good, looks fine, Manor Solomon's on my mind and he hates Palestine”, il testo del coro, tradotto sopra.