Solomon subito in gol al debutto col West Ham. Ma i tifosi gli dedicano un coro che fa molto discutere - VIDEO

Esordio da ricordare per Manor Solomon, che sigla il gol del 2-0 per il West Ham chiudendo i conti contro il Burnley e togliendosi così la prima soddisfazione personale. Partita poi finita 2-2, dopo un clamoroso ribaltone finale dei padroni di casa.

I numeri di Solomon

Ottima prestazione dell'israeliano, che in 89 minuti agendo sulla fascia sinistra ha realizzato il 92% dei passaggi che ha provato, trovando anche il 100% dei dribbling tentati (3) subendo inoltre due falli. La ciliegina sulla torta è ovviamente il gol: su rimpallo della difesa, è lui il più veloce a raccogliere la palla vagante e a ribadire in rete con forza, per lo 0-2 dei suoi al 72'.

🚨 Manor Solomon 72'



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Burnley 0-2 West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/OHwvmShoPs — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 16, 2026

Nota negativa, però, in arrivo dai suoi tifosi, che gli hanno dedicato un coro a dir poco vergognoso. “Superando i difensori, segnando uno o due gol, sembra buono, sembra ok, Manor Solomon è nei miei pensieri e lui odia la Palestina", coro che aveva già fatto scalpore ai tempi della sua permanenza al Leeds e che oggi è stato riproposto dai suoi nuovi tifosi.

Il video del coro dalle tribune

West Ham fans sing Manor Solomon song. pic.twitter.com/dBJL8oWU3y — Hammers Hub (@HammersHubWHUFC) August 16, 2026

“Running past defenders, scoring one or two. Looks good, looks fine, Manor Solomon's on my mind and he hates Palestine”, il testo del coro, tradotto sopra.