Il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sull'avvio di stagione della Fiorentina: “La società ha speso molto ma, se guardiamo la formazione titolare, è più o meno la stessa dell'anno corso. Pioli ha fatto bene a giocare con due attaccanti contro il Torino, ma dubito lo rifaccia contro il Napoli. A centrocampo gli azzurri sono fortissimi, opponendo solo due centrocampisti rischi di farti male”.

“Piccoli simile a Kean”

Poi ha aggiunto: “Adesso gli isterismi non servono a niente, serve invece ragionare su ciò che non funziona. Nicolussi Caviglia secondo me darà un contributo importante come regista, e punto molto anche su Fortini. Poi ci sono due artisti, Fagioli e Gudmundsson: se loro non emergono, il gioco ristagna. Piccoli? Non è quello che furono Mutu e Baiano per Toni e Batistuta, piuttosto un attaccante vero, più simile a Kean”.