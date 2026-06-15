Furto a casa di Kean a Firenze, ricco bottino per i malviventi. I dettagli dell'accaduto

Di nuovo un furto in casa di un giocatore della Fiorentina. Come riporta Rainews, alcuni ladri hanno preso di mira l’abitazione dell’attaccante della Fiorentina e della Nazionale Moise Kean, nel quartiere di Campo di Marte, portando via diversi orologi di lusso per un valore che, secondo una prima stima, potrebbe avvicinarsi ai 300mila euro.

L'episodio

Episodio avvenuto nella notte, con i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma che questa mattina hanno effettuato i rilievi all’interno dell’immobile per cercare elementi utili alle indagini. Il calciatore è attualmente all’estero e non era presente in casa al momento del furto. Al suo rientro sarà sentito dagli inquirenti e collaborerà alla ricognizione degli oggetti mancanti, anche per capire a quanto effettivamente ammonta il bottino.

Le indagini

I carabinieri hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aiutare a ricostruire il percorso seguito dai malviventi prima e dopo il colpo. La palazzina presa di mira è la stessa che in passato era stata occupata dall’ex difensore viola Nikola Milenković.