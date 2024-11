Mercoledì a Firenze arriva l'Empoli in Coppa Italia. D'Aversa: "Siamo in emergenza, è il momento di stringere i denti"

Sabato alle 18 l'Empoli sarà di scena a San Siro contro il Milan, impegno che precede quello di Coppa Italia con la Fiorentina fissato per mercoledì prossimo. In conferenza stampa il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa ha parlato delle condizioni della squadra, alla vigilia della gara col Milan e cinque giorni da quella di Firenze: “Zurkowski non sarà convocato domani, così come De Sciglio. Stiamo accelerando il rientro di alcuni infortunati, ma ad oggi dobbiamo portare con noi dei ragazzi della Primavera”.

“Siamo in emergenza, è il momento di stringere i denti”

“Siamo in emergenza - ha continuato D'Aversa - soprattutto a centrocampo, e occorre fare valutazioni sia sulla partita di domani sia su quella con la Fiorentina. Non mi piace creare alibi, ma numericamente siamo corti e questo è un momento in cui dobbiamo stringere i denti. Andiamo incontro ad avversari che non ti permettono di pressare a tutto campo per novanta minuti, bisogna saper gestire i momenti della partita”.