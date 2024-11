Zanetti: "Contro la Fiorentina sarà durissima. Affronteremo una squadra che ha i nostri stessi punti e che vuole essere protagonista"

A margine di un evento a Como, il vicepresidente ed ex bandiera dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport anche in vista della gara di domenica contro la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole:

“Fino ad adesso credo che il bilancio sia molto positivo, i ragazzi stanno facendo cose straordinarie in campionato e in Champions. Credo che siamo una realtà che vive il presente, che pensa al futuro e che soprattutto vuole essere sempre competitiva. Domenica contro la Fiorentina sarà durissima perché a Firenze non è mai facile e perché affrontiamo una squadra che ha i nostri stessi punti e che vuole essere protagonista. Sicuramente sarà una partita molto combattuta”.