Da partente a sorpresa. E ora Ndour vuole giocarsi le carte con la Fiorentina
Presentarsi a sorpresa. È un po' questa la specialità di Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina che bene a figurato giovedì all'esordio stagionale contro il Polissya.
Il feeling con Pioli
Apparizione a sorpresa, come quella che aveva fatto a gennaio quando arrivò, inaspettatamente, a Firenze dal PSG. Dopo sei mesi non facili il giocatore sembra aver trovato un buon feeling con Pioli.
Ipotesi prestito sventata
La parentesi non buona con Palladino aveva fatto paventare l'ipotesi di un prestito, che non si realizzerà. Ndour si vuole giocare le sue carte a Firenze. Dopo tanto vagare da promessa, vuole esplodere in viola.
