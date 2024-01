Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato prima della gara contro l'Inter: "Se parliamo di gol subiti l'andata è stata la partita più brutta. Siamo crollati nel secondo tempo, ma è passato tanto tempo e siamo migliorati. Veniamo dalla Supercoppa, vogliamo reagire e ben figurare davanti ai nostri tifosi".

“Ikone ha avuto personalità nel battere il rigore”

E su come sta Ikone dopo il rigore sbagliato in Supercoppa afferma: "Anche su altri campi c'è una fobia per i rigori. Capita di sbagliare, lui si era procurato il rigore e ha avuto la personalità di batterlo. Ha carattere e oggi cercherà di dimostrare quello che vale".

“Avevamo il dubbio se far partire Gonzalez titolare”

E sul minutaggio di Gonzalez dichiara: "Sta bene. Avevamo il dubbio di farlo partire dall'inizio, ma una problematica come la sua va gestito bene. Può essere utile a partita in corso, da oggi lo abbiamo recuperato totalmente e può darci una mano".