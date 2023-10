Il Vescovo di Livorno incontra Allegri e gli dice: "Mi raccomando mister, battete la Fiorentina, per noi gobbi vale sei punti"

Durante la presentazione dell’Emporio Solidale nel quartiere Corea a Livorno, che il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sosterrà a livello di immagine ed economico, c'è stato l'incontro dell'allenatore con il Vescovo della città, Simone Giusti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i due ne è nato un siparietto, conclusosi con una frase del Vescovo relativamente al match contro la Fiorentina in programma il prossimo 5 novembre: “Mi raccomando mister, per noi gobbi vale 6 punti”. Un'esortazione dunque alla vittoria in questo match.

E menomale che gli juventini non sentono questa rivalità sportiva…