Altre due pretendenti si iscrivono alla corsa a Coppola: sirene spagnole sull'obiettivo per la difesa della Fiorentina

Quello di Coppola è senz'altro uno dei nomi caldi in casa Fiorentina per aggiungere sostanza a un reparto difensivo che sta progressivamente perdendo pezzi dal mercato. Tuttavia, non c'è solo la Fiorentina sull'ex Hellas Verona.

C'è concorrenza

A riportarlo è Matteo Moretto: non solo nei confini nazionali - c'è la concorrenza di Milan, Juventus e Genoa sul ragazzo -, le ultime notizie danno anche due compagini spagnole alla ricerca del centrale. Infatti, sia il Girona che il Valencia (squadra in cui milita Beltran) si sarebbero interessate al ragazzo.

Cerca continuità

Al suo primo anno lontano dall'Italia, non sta andando come sperato la stagione di Coppola al Brighton, che sinora ha messo insieme solo 549 minuti in stagione: l'ultima uscita, otto giorni fa, lo ha però visto in campo per 90 minuti, in coppa, contro lo United, coi suoi che si sono imposti per 1-2.