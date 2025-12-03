Una nuova Fiorentina: Vanoli gioca su due tavoli diversi

Ci apprestiamo a vedere una nuova Fiorentina, una squadra che rompa con il suo recente passato e che abbandoni la difesa a tre. Per passare a cosa però? Secondo quanto riportato da La Nazione, l'allenatore viola, Paolo Vanoli, ha studiato due soluzioni diverse.

La prima

La prima è il 4-4-1-1, lo stesso schema provato da Pioli a inizio stagione contro il Como. Allora fu un esperimento interrotto sul nascere, oggi invece potrebbe diventare il punto di ripartenza. La soluzione prevede quattro terzini contemporaneamente: Parisi e Fortini bassi, Dodo e Gosens nel ruolo di cursori di fascia.

La seconda

Ma il tecnico gigliato sta anche accarezzando l'ipotesi di giocare con il 4-3-1-2: un modulo più verticale, con Dodo e Gosens unici esterni, una mediana tecnica e muscolare (Mandragora-Fagioli-Sohm) e soprattutto una trequarti affidata a Gudmundsson, il giocatore più adatto per accendere Piccoli e Kean.