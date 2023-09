Caos Dia a Salerno: l'attaccante, accostato alla Fiorentina in estate, non è rientrato dal Senegal

A Salerno esplode la grana Boulaye Dia, sempre più fuori dal progetto di Sousa e della società granata dopo le turbolenze estive. L'attaccante era atteso in città per nuovi accertamenti dopo lo stop con la propria nazionale ma non si è presentato.

L'ex Villarreal infatti, dal ritiro del Senegal, si è recato direttamente in Francia, da dove non sarebbe rientrato alla base per motivi personali, rimandando l'arrivo a Salerno alla serata di oggi, con annessa, probabile, multa della società.

Ricordiamo come, in estate, il nome di Dia era stato molto vicino alla Fiorentina, venendo poi messo da parte per l'elevata richiesta del patron campano Iervolino. Adesso Vincenzo Italiano ha la coppia Nzola-Beltran, mentre Paulo Sousa è rimasto senza il suo miglior giocatore.