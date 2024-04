Il record che però non mitiga l'amarezza della Fiorentina

Lucas Martinez Quarta è andato a segno contro l'Atalanta. Il difensore della Fiorentina ha portato la squadra viola a realizzare la ventesima rete di testa stagionale: si tratta di un unicum a livello nazionale.

Amarezza che resta

Un record che però non mitiga l'amarezza dei viola, costretti a lasciare la Coppa Italia giunti ad un passo dalla finale.

Tanti specialisti

Tanti gli specialisti andati a segno nel gioco aereo, da Quarta a Ranieri, passando per Gonzalez, Bonaventura, Mandragora e perfino Ikone che nell'ultima sortita interna della squadra in campionato ha usato la testa per pareggiare i conti con il Genoa. All'appello manca Milenkovic che ci aveva abituato bene in questo senso nei campionati scorsi: quest'anno invece è fermo al palo, ma del resto questa è stata una stagione involutiva per il serbo.