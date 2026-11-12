Beto non lascia il segno anche se gioca novanta minuti. Un pareggio per la Guinea Bissau

Pochi minuti fa si è conclusa la partita tra il Madagascar e la Guinea Bissau, sfida valida per la quarta giornata del Gruppo L delle qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa. E sappiamo bene che negli ospiti giochi il centravanti della Fiorentina Norberto Beto, anche quest'oggi schierato tra i titolare dal tecnico te.

La Guinea Bissau di Beto si salva sul finale: contro il Madagascar finisce 1-1

E nonostante la nazionale di Beto fosse in testa al girone a punteggio pieno, al novantesimo il risultato finale resta in partità: nonostante il Madagascar resti in vantaggio per larghi tratti della partita, al fischio finale finisce 1-1. A decidere la sfida una rete al 59' di Caddy per i padroni di casa, alla quale la Guinea ha risposto con Nhaga al 84'. Con il pareggio di questo pomeriggio la Guinea Bissau raggiunge quota 7 punti, mantenendosi a 4 punti dalla Nigeria e lasciando il Madagascar a 2 punti.

L'attaccante viola è protagonista di una prestazione opaca

Il centravanti della Fiorentina si è reso protagonista di una prestazione opaca: il numero 9 resta in campo fino al 91' ma non riesce a mettere la firma sul tabellino. Nonostante l'avversario che si trovava davanti non fosse insuperabile, Beto si è reso poche volte protagonista. Le conclusioni verso la porta sono due, una dall'area di rigore e una dal limite, troppo poco per impensierire il portiere del Madagascar. L'attaccante adesso avrà la possibilità di rifarsi martedì prossimo, quando la sua Guinea Bissau tornerà in campo nuovamente contro il Madagascar.