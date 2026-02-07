La Sampdoria ha trovato il suo portiere titolare (fino a fine stagione): un super Martinelli e una prestazione che vale altri tre punti

Non potrà vantare la terza rete inviolata consecutiva, ma una cosa è certa: la Sampdoria, almeno fino a fine stagione, sembra aver trovato il suo portiere titolare in Martinelli. E la Fiorentina ne segue con interesse gli sviluppi.

Altro successo

Infatti, il classe 2006 si è rivelato ancora una volta strumentale al successo dei blucerchiati, che hanno vinto per 1-2 in casa del Modena. Come detto, per Martinelli è arrivata la prima rete subita, ma il quadro generale restituisce un dato ben più importante: la Sampdoria, col ragazzo della Fiorentina in porta, ha raccolto sette punti in tre partite.

Saracinesca

Quattro parate, di cui tre dall'interno dell'area di rigore, fondamentali per la vittoria dei suoi, che adesso prendono fiato sopra la zona play-out. Con un rendimento così, la Fiorentina non può che sorridere.