Un messaggio più chiaro di questo era davvero difficile da lanciare

Piccolo passo indietro: la Fiorentina avrebbe preso e anche molto volentieri i 15 milioni di euro (12 più 3) messi sul piatto dal Flamengo per Lucas Beltran. Possiamo solo immaginarci Daniele Pradè e Roberto Goretti in quei giorni fare il tifo affinché l'argentino accettasse la destinazione.

La sostanza resta

Operazione andata male, ma la sostanza resta. E la sostanza è che il giocatore è in vendita perché in questo contesto non trova più spazio.

Messaggio chiaro

Un messaggio chiaro, chiarissimo, che più chiaro non si può e che è stato indirizzato dalla dirigenza al giocatore. Rafforzato per altro dal tecnico, Stefano Pioli, che non lo ha messo in campo nemmeno per un minuto contro Nottingham Forest e Manchester United (guarda caso le due partite che hanno fatto seguito al suo rifiuto di andare in Brasile).

Europa, Europa!

Adesso è in atto un'opera di scandagliamento del mercato europeo per poterlo piazzare e la sponda russa potrebbe essere quella giusta per tutti. In primis per lo stesso Beltran che non crediamo proprio abbia voglia di restare con chi, di fiducia nei suoi mezzi, ormai ne ha poca.