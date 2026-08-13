Dopo l'addio a Firenze Fazzini è rinato in Sardegna: ed il Cagliari intanto se lo coccola
Benché la ribalta sui giornali sia presa dai tanti colpi in entrata compiuti dal direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, resta da sottolineare anche il lavoro fatto in uscita. E nonostante gran parte dei giocatori ceduti siano reduci dalla scorsa disastrosa stagione, ce n’è uno in particolare che dopo il suo addio sembra aver trovato l’eldorado.
A Cagliari si stanno godendo il miglior Fazzini
Stiamo parlando dell’ex centrocampista di Empoli e Fiorentina Jacopo Fazzini. Il classe 2003 a Firenze non è riuscito a lasciare il segno ma in Sardegna sembra aver trovato la piazza ideale. Reduce da un precampionato di livello, in cui si è di fatto conquistato la titolarità, Fazzini ha ricevuto un grande attestato di fiducia dal club. Nel pomeriggio il Cagliari ha infatti reso noto i numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione, quella 2026-2027, e all’ex viola è stato assegnato il numero 10. Numero indossato dal ragazzo anche nelle prime amichevoli estive.
I numeri ufficiali del Cagliari
Tra i nuovi acquisti, Alessandro Romano ha preso la numero 4, l'inglese Harry Winks avrà la 6. Sarà l'attaccante Kevin Carlos a indossare la 9. Per Raphael Kofler la 22; Giuseppe Aurelio e Sebastiano Di Paolo avranno rispettivamente le maglie 24 e 25. Demi Akarakiri ha scelto la 30, Daniel Maldini indosserà la 70. C'è chi, rispetto alla scorsa stagione, ha preferito cambiare: la maglia numero 2 sarà di Zé Pedro: Yael Trepy ha scelto la 19. All'altro ex viola, Yerry Mina la numero 26.