Addio certo per Richardson, ma non c'è solo il Nizza: occhi anche dalla Turchia per il centrocampista viola

Lo ha confessato direttamente, Amir Richardson vuole lasciare la Fiorentina: “Pioli mi aveva detto che contava su di me e il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Ma alla fine non ho praticamente giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore, ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno”.

Ciao Amir: Richardson lascerà Firenze

Il marocchino, dunque, lascerà certamente il club viola durante il mercato di gennaio. Ma dove andrà? C'è il concreto interesse del Nizza, che resta la società maggiormente quotata e quella a cui lo stesso Richardson ha dato la priorità. Ma attenzione anche ad altre possibili piste.

Occhio al Nizza, ma non solo

Secondo quanto riportato da Sporx.com, la dirigenza del Besiktas ha contattato la Fiorentina per avere informazioni su Richardson. La situazione resta in divenire, contando che i bianconeri sono solo un'opzione secondaria, almeno per il momento.