La Gazzetta dello Sport: Vanoli rivoluziona tutto solo all'ultima curva
Redazione / 20 December 2025, 12:01
Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina in relazione alle mosse alla disperata di Vanoli, a pagina 26: "Vanoli si gioca tutto. Rivoluzione Fiorentina per la prima vittoria".
Vanoli deciso a cambiare ma come? Ranieri scivola verso la fascia per sfruttare Parisi, poi 9-10 cambi rispetto a Losanna
L'apoteosi dell'assurdità: a un millimetro dall'esonero, Vanoli vira sulla difesa a quattro. Un post Losanna surreale