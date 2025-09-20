Fiorentina-Como in pillole: uno storico in equilibrio, un Kean da sbloccare. Pioli e gli incubi di sei anni fa

Domani alle 18 il Franchi sarà teatro della sfida tra Fiorentina e Como, valevole per la quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Pioli, a caccia della prima vittoria in campionato, contro quelli di Fabregas, a caccia dei primi punti in trasferta dopo che l'unica uscita al Dall'Ara è terminata 1-0 per il Bologna.

Lo storico fra le due

Il bilancio complessivo tra le due squadre è in perfetta parità: l'anno scorso i due risultati speculari di 0-2, entrambi arrivati fuori casa, hanno contribuito allo storico tra le due compagini che ora contano 10 vittorie a testa con sei pareggi nel mezzo. Como che, però, ha nella Fiorentina la sua preda preferita: ben 10 i successi contro i viola, la squadra più battuta in Serie A dai lariani.

Il macigno di Pioli…

Pioli che dovrà togliersi di dosso anche un'altra, sfortunata ricorrenza: considerando anche la sua precedente esperienza viola, il mister parmigiano ha perso le ultime due partite in casa (anche se a distanza di 6 anni, contro il Frosinone nel 2019 e contro il Napoli alla scorsa giornata). Pioli però non ha mai perso tre volte di fila in Serie A al Franchi: domani l'occasione di invertire la tendenza.

… e quello di Kean

Macigno da liberarsi anche per Kean: il bomber viola è ancora a secco in Serie A quest'anno, e qualora non segnasse contro il Como eguaglierebbe il suo digiuno più lungo (4 partite senza reti), accaduto in due diverse occasioni la scorsa stagione. Tuttavia, ha segnato al Como nella sua unica sfida in Serie A contro i lariani, allo stadio Sinigaglia (fu assente al Franchi per squalifica per somma di ammonizioni).