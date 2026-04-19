Addio alla scritta 'Mediacom' sulle nuove maglie della Fiorentina? La decisione del club per onorare il centenario

Come già scritto in tempi non sospetti da FiorentinaNews . Com , dopo cinque anni di Kappa il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina sarà Joma. Il brand spagnolo torna a vestire la squadra di Firenze a poco più di dieci anni dall'ultima volta.

Lo sponsor sulla maglia

Joma, che aveva disegnato le maglie viola nello splendido triennio di Montella, non ha però ancora ricevuto il via libera a stampare la scritta “Mediacom” sulle nuove divise della squadra. La sponsorizzazione dell'azienda di proprietà della famiglia Commisso fruttava al club viola 25 milioni l'anno, una cifra fra le più alte del campionato italiano.

Ritardo nei lavori

Il motivo, spiega il Corriere Fiorentino, non è legato al disimpegno dei Commisso, né tanto meno a un’ipotesi di cessione del club, ma piuttosto a motivi logistici. La società viola vuole infatti disegnare una maglia speciale per festeggiare i 100 anni della Fiorentina e ancora non è stata presa nessuna decisione definitiva sul modello e i colori della maglia. Quando sarà scelto il disegno, si potrà capire meglio lo spazio in cui immettere la scritta.