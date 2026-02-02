Cessione last-minute per Fazzini? La Cremonese fa sul serio per il centrocampista e la Fiorentina...

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio in un posto sul proprio profilo X, la Cremonese avrebbe messo gli occhi sul centrocampista viola Jacopo Fazzini.

Trattativa last minute

Secondo Di Marzio i grigiorossi stanno provando ad imbastire una trattativa last-minute con la Fiorentina per il classe 2003. Dopo giorni colme di voci d'addio, la sua permanenza sembrava ormai scontata, tanto che la Fiorentina aveva deciso di non acquistare più nessun centrocampista per valorizzare chi, come Fazzini, aveva già in casa.

La posizione della Fiorentina

L'ex Empoli è arrivato a Firenze la scorsa estate, ma fra infortuni e uno scarso utilizzo non è mai riuscito a mettere in mostra il proprio talento. La società viola però non vorrebbe cedere Fazzini a poche ore dalla fine del mercato.