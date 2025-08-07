Lo scout e gestore della pagina Facebook ‘Il Calcio Nordico’, Alessandro Musumeci ha commentato il passaggio di Oliver Christensen allo Sturm Graz. Il portiere della Fiorentina non era stato celebrato al momento del suo arrivo in viola da Musumeci, che ha ribadito il proprio pensiero sul suo canale.

‘Un profilo non all’altezza della Fiorentina’

“Oliver Christensen è un nuovo giocatore dello Sturm Graz! Da quando ha firmato con la Fiorentina la sua parabola è stata: presenze in Coppa Italia, panchina, tribuna, prestito alla Salernitana (6 mesi), prestito allo Sturm Graz (6 mesi). Al suo arrivo a Firenze, ho subito esposto le mie grandi perplessità nei suoi confronti. Perché prendere un portiere spinto dai media ma che in campo non può rappresentare a dovere una maglia come quella Viola?”

‘Christensen ha tante lacune, l’ha dimostrato ovunque’

“Tolto il suo atteggiamento da "matto" che può essere divertente per il pubblico, le lacune sono tante. L'ha dimostrato a Firenze ad alti livelli, l'ha dimostrato anche a Salerno in B in una lotta per evitare la retrocessione. La sensazione è che si stia provando di tutto per rilanciarlo e venderlo ad un prezzo dignitoso. L'Austria può essere una buona idea”.

“Quando Oliver arrivò a Firenze e lo criticai al momento della firma, alcuni tifosi che come al solito si ergono a paladini della squadra a prescindere (succede in qualsiasi piazza sia chiaro), si misero a ribattere dicendo: "Ma che ne sai come giocherà, noi abbiamo il miglior preparatore dei portieri (Savorani ndr) e vedrai poi che succede". Sul preparatore dei portieri (assolutamente nulla da dire ma diciamo che ha bisogno di elementi di qualità per spingerli sempre più in alto”.